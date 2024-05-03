الهلال يضرب التعاون بثلاثية ويقترب من اللقب

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره التعاون بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.
سجل ميتروفيتش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 40، مستغلاً عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لتسديدة داخل شباك التعاون.
وأحرز اللاعب سعود عبدالحميد الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 70، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق سافيتش ليترجمها لهدف لداخل الشباك.
بينما جاء الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 90 7 عن طريق اللاعب صالح الشهري.
بهذا الفوز، واصل الهلال تصدره لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 83 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 51 نقطة في المركز الرابع.
شاهد ثلاثية الأزرق في التعاون بصوت المعلق محمد حسين ⤵️ #دوري_روشن_السعودي #التعاون_الهلال | #SSC pic.twitter.com/wcLWiXZVh2
— SSC (@ssc_sports) May 3, 2024