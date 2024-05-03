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الهلال يضرب التعاون بثلاثية ويقترب من اللقب
الرياضة

الهلال يضرب التعاون بثلاثية ويقترب من اللقب

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1445 هـ       3 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره التعاون بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.

سجل ميتروفيتش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 40، مستغلاً عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لتسديدة داخل شباك التعاون.

وأحرز اللاعب سعود عبدالحميد الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 70، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق سافيتش ليترجمها لهدف لداخل الشباك.

بينما جاء الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 90 7 عن طريق اللاعب صالح الشهري.

بهذا الفوز،  واصل الهلال تصدره لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 83 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 51 نقطة في المركز الرابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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