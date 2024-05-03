الرياضة اعتماد الرياضات المشاركة في دورة الألعاب السعودية بنسختها الثالثة

الرياض- هاني البشر كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية عن الرياضات المشاركة في النسخة الثالثة من الدورة والمقرر إقامتها الثالث من أكتوبر المقبل وعلى مدى أسبوعين في العاصمة الرياض. جاءت الرياضات لنسخة هذا العام ٢٠٢٤ كالتالي: السهام – العاب القوى – الريشة الطائرة – البلوت – كرة السلة 3×3 – كرة السلة 5×5 – كرة الطائرة الشاطئية – كرة القدم الشاطئية – الجت سكي – البلياردو – البولينج – الملاكمة – سباق الهجن – الشطرنج – التسلق – الدراجات – الفروسية – الرياضات الالكترونية – المبارزة – كرة قدم الصالات – الجولف – الجمباز – كرة اليد – التجديف الداخلي – الجودو – الجوجيتسو- الكاراتيه- الكارتينج – الملاكمة التايلاندية – البادل – الملاحة الشراعية- الرماية – الاسكواش – السباحة – كرة الطاولة – التايكوندو- التنس – السباق الثلاثي – كرة الطائرة- رفع الأثقال – المصارعة – الروبوت والرياضات اللاسلكية – التزلج اللوحي – الرقبي – الكريكت – فنون القتال المختلطة، أما الرياضات البارالمبية فقد تم اعتماد كرة قدم خماسيات للصالات (الصم) – كرة الهدف – البوتشيا– ألعاب القوى البارالمبية – كرة الطاولة البارالمبية – رفع الأثقال البارالمبية – كرة السلة (كراسي).. وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المنظمة في الرابع من ابريل الماضي مواعيد الدورة لهذا العام ٢٠٢٤م حيث قررت أن تكون خلال الفترة ما بين ٣ حتى ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤م، فيما سيتم الإعلان عن انطلاقة جولة شعلة النسخة الثالثة والتسجيل خلال الفترة القادمة. يذكر أن النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي أقيمت من ٢٦ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣، قد لاقت تفاعلاً كبيراً بمشاركة أكثر من ٩٠٠٠ رياضي، مثلوا أكثر من ١٤٧ ناديا من مختلف أنحاء المملكة، تنافسوا على منصات الذهب عبر ٥٣ رياضة، ما بين فردية وجماعية، تضمنت ٦رياضات مخصصة للبارالمبية، وما يقارب ٣١ منشأة رياضية مجهزة لاستقبال المنافسات.