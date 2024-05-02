33 ملياراً مصروفات تأمينية

البلاد – الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مصروفات المنافع التأمينية للقطاعين العام والخاص تجاوزت 33 مليار ريال بنهاية الربع الأول للعام الجاري 2024 م، فيما تجاوزت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” 315 مليون ريال، وجاءت مصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 230 مليون ريال.

واستعرض التقرير الربعي حجم العمل المنجز والأرقام، التي حققتها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة خلال الربع الأول للعام الحالي؛ حيث بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 10 ملايين معاملة، تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر كافة المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.