هذه أفضل الطرق لإتباع نظام غذائي صحي

يعاني الكثيرين من زيادة الوزن أو السمنة لان الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

مثل أمراض القلب و السكتة الدماغية ، مرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان

إذا كان وزنك أكبر من الوزن الصحي ، فإن فقدان بضعة كيلوغرامات فقط يمكن أن يقلل من خطر تعرضك لمشاكل صحية

لكن ما هي مخاطر الرجيم القاسي :-

من المهم أن ندرك أنه ليست كل الأنظمة الغذائية تعمل وأن بعضها قد يكون ضارًا أيضًا يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صارم للغاية إلى

تباطؤ عملية التمثيل الغذائي في الجسم (مدى سرعة حرق الكيلوجول) ، مما يعني أنك ستزيد وزنك بسهولة أكبر في المستقبل

الشعور المستمر بالجوع ، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الشهية

فقدان الوزن السريع يليه زيادة الوزن بسرعة

اضطراب في الأكل ، مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي

أنسجة عضلية أقل وكثافة عظام أقل

الصداع ، والأرق والتعب

انخفاض درجة حرارة الجسم

الإمساك أو الإسهال

معظم الوزن الذي تخسره عند اتباع حمية غذائية هو الماء والعضلات الخالية من الدهون ، وليس الدهون

هذا لأنه عندما تأكل القليل جدًا ، فإن جسمك ينهار العضلات للحصول على ما يكفي من الكيلوجول

من الأسهل على جسمك الحصول على كيلوجول من العضلات أكثر من الدهون

كيفية إنقاص الوزن بشكل صحي

مفتاح صحي لانقاص الوزن هو التركيز على نمط حياة صحي مع الكثير من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

واتباع نظام غذائي متوازن مع الأطعمة بشكل رئيسي من هذه 5 مجموعات الغذاء الصحي :-

خضروات ملونة مختلفة

فاكهة

الحبوب

اللحوم والدواجن الخالية من الدهون والأسماك والبيض والتوفو والمكسرات والبذور والبقوليات والفاصوليا

الحليب واللبن والجبن ، ومعظمها قليل الدسم

يجب أيضًا شرب الكثير من الماء ، والحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والسكر المضاف والملح والكحول

نصائح لفقدان الوزن

استبدل الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح بأطعمة من مجموعات الأطعمة الصحية الخمس

قلل من الوجبات السريعة تناول بقايا الطعام من وجبة الليلة الماضية بدلاً من ذلك

تناول الطعام بانتظام وخطط مسبقًا لتناول وجبات خفيفة صحية

اختر أجزاء أصغر من الاكل

تناول الإفطار

استمتع بمجموعة متنوعة من الأطعمة

تمرن لمدة 30 إلى 60 دقيقة كل يوم

تناول الكثير من الألياف

تناول المزيد من الخضروات