ما هي أعراض نقص فيتامين ك

نقص فيتامين ك ليس شائعًا لدى البالغين، ولكنه قد يكون خطيرًا لأنه يوقف تخثر الدم بشكل صحيح

كما يمكن أن يجعل العظام أضعف ، ويزيد من فرص كسرها.

لماذا فيتامين ك مهم؟

فيتامين K مهم لأنه يساعد الكبد على إنتاج البروتينات التي تساعد على تجلط الدم كما أنه مهم لصحة العظام

عادة ما يكون لدى البالغين ما يكفي من فيتامين K لأن البكتيريا الطبيعية في الأمعاء تنتجها إنه أيضًا في دهون الكثير من الطعام الذي نأكله

يتم تخزين فيتامين ك في الكبد ، لذلك لا تحتاج إلى الكثير منه كل يوم

أعراض نقص فيتامين ك

عدم وجود ما يكفي من فيتامين K في الجسم يمكن أن يجعل الشخص يصاب بالكدمات بسهولة أكثر من المعتاد

سيكون من الصعب إيقاف النزيف بعد الإصابة أو الجراحة. كما يمكن أن يجعل الدورة الشهرية أثقل

ما الذي يسبب نقص فيتامين ك؟

يعاني معظم البالغين المصابين بنقص فيتامين ك من مشكلة صحية خطيرة مثل :-

داء السكري

فشل كلوي مزمن

تليف كيسي

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية

انسداد القناة الصفراوية

مضادات التخثر مثل الوارفارين قد تزيد من خطر نقص فيتامين ك.

تشخيص نقص فيتامين ك

إذا اشتبه طبيبك في أنك تعاني من نقص فيتامين ك ، فقد يطلب منك إجراء فحص دم لتأكيد ذلك

منع نقص فيتامين ك

يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين ك في نظامهم الغذائي

أفضل مصدر هو الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والبقدونس والبروكلي واللفت والملفوف وسلطة الخضار

الفاصوليا الخضراء والأفوكادو والكيوي والزيوت النباتية والزبادي والأطعمة والمشروبات المخمرة وبعض أنواع الجبن هي أيضًا مصادر جيدة

علاج نقص فيتامين ك

إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين K فسيطلب منك تناول المزيد من الأطعمة المذكورة أعلاه

قد يكون من المفيد أن ترى اختصاصي تغذية

يجب أن ترى طبيبك إذا :-

يستمر النزيف لفترة أطول من المعتاد

لك كدمات بسهولة

إذا تعرضت لكسر في العظم بعد سقوط بسيط أو إصابة