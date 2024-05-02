الرياضة لؤي ناظر يعود لرئاسة الاتحاد

الرياض – محمد الجليحي أعلن المهندس لؤي هشام ناظر عبر حسابه في منصة إكس، عن استعداده للترشح لرئاسة نادي الاتحاد، وغرد قائلًا: انطلاقًا من حبي لهذا الوطن الغالي وللرياضة السعودية، التي تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة، وانتمائي الشخصي لنادي الاتحاد السعودي، ورضوخاً لرغبة جماهير هذا النادي العريق وعميد الأندية السعودية، أعلن رغبتي في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد للموسم القادم. ‏وسوف أتقدم رسمياً- بإذن الله- لمجلس ادارة النادي ووزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة بطلب السماح لي؛ للاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة لديهم لتقييم الأوضاع الحالية مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم القادم – في حالة الفوز بالانتخابات – مع استعدادي الكامل للتوقيع على اتفاقيات حفظ السرية.

وسأطلب الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للنادي؛ للتعرف عليهم والنقاش معهم فيما يخص التحضيرات للموسم القادم بشكل خاص. ‏كما أتطلع لتكوين مجلس إدارة جديد، يشمل دماء شابة جديدة؛ يستحق احترام الجميع وقادرًا على تفعيل دور الشركة غير الربحية.

جدير بالذكر أن لؤي ناظر سبق أن ترأس نادي الاتحاد في فترة عصيبة 2018-2019، واستطاع انتشال الفريق من عدة مشاكل أثرت آنذاك على أداء الفريق. وسبق أن ترأس الاتحاد السعودي للجودو عام 2013، وهو رجل أعمال، ولديه خبرة كبيرة في الشركات والعمل الإداري.