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طريقة عمل فطائر الزيتون الأخضر بالسمسم

نيفين عباسaccess_time24 / شوال / 1445 هـ       2 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة فطائر قطنية هشة مع الزيتون الأخضر والسمسم

المقادير اللازمة

للعجين
كيلو دقيق مخبوزات
2 ملعقة كبيرة حليب مجفف
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
حبة بيض
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء دافئ للعجن
نصف كوب زيت زيتون
كوب زيتون أخضر مفروم خشن
بيضة مخفوقة للوجه
سمسم

طريقة العمل

في العجان يقلب الدقيق والخميرة والملح والسكر والحليب المجفف
يضاف لهم البيضة ونعجن
ثم يضاف الماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجين متماسك
نضع الزيت والزيتون المفروم ونعجن 10 دقائق حتي نحصل علي عجين لا يلتصق بجوانب العجان
يغطي العجين ويترك حتي يتضاعف حجمه
يقطع العجين كرات صغيرة
ثم تفرد كل قطعة بشكل اسطواني وتلف بشكل حلزوني مثل البريوش
ترص الفطائر في صينة فرن بها ورق خبز


يدهن الوجه بالبيض المخفوق
ثم يرش بالسمسم
تخبز الفطائر بفرن مسخن مسبقاً حتي تصبح ذهبية اللون
ثم تخرج وتترك لتبرد وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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