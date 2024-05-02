طريقة عمل فطائر الزيتون الأخضر بالسمسم

وصفة فطائر قطنية هشة مع الزيتون الأخضر والسمسم

المقادير اللازمة

للعجين

كيلو دقيق مخبوزات

2 ملعقة كبيرة حليب مجفف

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

حبة بيض

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء دافئ للعجن

نصف كوب زيت زيتون

كوب زيتون أخضر مفروم خشن

بيضة مخفوقة للوجه

سمسم

طريقة العمل

في العجان يقلب الدقيق والخميرة والملح والسكر والحليب المجفف

يضاف لهم البيضة ونعجن

ثم يضاف الماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجين متماسك

نضع الزيت والزيتون المفروم ونعجن 10 دقائق حتي نحصل علي عجين لا يلتصق بجوانب العجان

يغطي العجين ويترك حتي يتضاعف حجمه

يقطع العجين كرات صغيرة

ثم تفرد كل قطعة بشكل اسطواني وتلف بشكل حلزوني مثل البريوش

ترص الفطائر في صينة فرن بها ورق خبز



يدهن الوجه بالبيض المخفوق

ثم يرش بالسمسم

تخبز الفطائر بفرن مسخن مسبقاً حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتترك لتبرد وتقدم