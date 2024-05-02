شراكة رقمية مع الصين

البلاد – الرياض

ناقش نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، توسيع الشراكة بين المملكة والصين، وتبادل المعلومات لتعزيز التعاون العلمي المشترك في المجال الرقمي، وتبادل المعلومات، فيما يتعلق بتطوير صناعة البيانات.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي لإدارة البيانات الوطنية الصينية ليو لياهونغ، والوفد المرافق له في مقر الوزارة في الرياض؛ حيث رحب بالوفد الصيني، كما جرى بحث دعم المشاريع الرقمية من الجانبين، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية لبناء اقتصاد رقمي مزدهر قائم على التقنية والابتكار.