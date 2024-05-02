الرياضة

رالف رانغنيك يصدم بايرن ميونيخ!

محمد ابو الوفاaccess_time24 / شوال / 1445 هـ       2 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
رالف رانغنيك يصدم بايرن ميونيخ!

أعلن المدرب الألماني المخضرم، رالف رانغنيك (65 عامًا) رفضه لعرض بايرن ميونيخ وأكّد اليوم الخميس، أنّهُ سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب النمسا.


ويبحث بايرن ميونيخ عن مدرب بدلًا من الألماني توماس توخيل، الذي تأكد رحيله تمامًا عن الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي (2023-2024).


ودخل الفريق في مفاوضات مع وكلاء رانغنيك مؤخّرًا، غير أنّ المدرب حسم الأمر وقال:” أنا مستمر مع منتخب النمسا والآن سننافس في كأس أمم أوروبا”.


وينافس منتخب النمسا في نهائيات كأس أمم أوروبا ألمانيا 2024، في المجموعة الرابعة الحديدية والصعبة، مع منتخبات فرنسا وهولندا وبولندا.


أمّا بايرن ميونيخ -بطل ألمانيا في آخر 11 موسمًا- قد تجرّد من لقبه وخسر السباق في الموسم الحالي لصالح باير ليفركوزن الذي حصد باكورة ألقابه.

m.abo.elwafa

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