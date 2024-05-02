دورتموند يهزم سان جيرمان بصعوبة.. والحسم في حديقة الأمراء

البلاد- جدة
تمكن فريق بروسيا دورتموند من تحقيق فوز مهم على حساب باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على استاد سيغنال إيدونا بارك.
وقاد المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ فريقه إلى وضع قدم في نهائي “التشامبيونز ليغ” في العاصمة لندن، في حال تمكن الفريق على المحافظة على تفوقه الصغير.
وتفنن فريق المدرب لويس إنريكي في إضاعة الفرص السانحة للتسجيل، حيث ارتطمت كرة المهاجم كيليان مبابي في العارضة اليسرى للحارس كوبيل، كما رد القائم الأيمن كرة للدولي المغربي أشرف حكيمي.
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فولكروغ يفتتح التسجيل لبوروسيا دورتموند ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #دورتموند_باريس#UCL pic.twitter.com/ZdWKM8JPwQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 1, 2024
وسيلتقي الفريقان معاً في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على استاد “بارك دو فرانس” في جولة الحسم.
وسبق لدورتموند والبي إس جي أن التقيا في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز رفاق مبابي بثنائية وكان التعادل سيد الموقف في اللقاء الثاني.