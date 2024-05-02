الرياضة

دورتموند يهزم سان جيرمان بصعوبة.. والحسم في حديقة الأمراء

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1445 هـ       2 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تمكن فريق بروسيا دورتموند من تحقيق فوز مهم على حساب باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على استاد سيغنال إيدونا بارك.

وقاد المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ فريقه إلى وضع قدم في نهائي “التشامبيونز ليغ” في العاصمة لندن، في حال تمكن الفريق على المحافظة على تفوقه الصغير.

وتفنن فريق المدرب لويس إنريكي في إضاعة الفرص السانحة للتسجيل، حيث ارتطمت كرة المهاجم كيليان مبابي في العارضة اليسرى للحارس كوبيل، كما رد القائم الأيمن كرة للدولي المغربي أشرف حكيمي.

وسيلتقي الفريقان معاً في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على استاد “بارك دو فرانس” في جولة الحسم.

وسبق لدورتموند والبي إس جي أن التقيا في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز رفاق مبابي بثنائية وكان التعادل سيد الموقف في اللقاء الثاني.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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