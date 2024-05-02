تطوير التعاون الصناعي الخليجي

الدوحة – واس

ترأّس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقِد أمس في مدينة الدوحة بدولة قطر.

وتطرّق الاجتماع إلى بحث عدد من المواضيع المشتركة بين دول المجلس في القطاع الصناعي، كما بحثت اللجنة عددًا من المبادرات المقترحة من قبل المملكة بما في ذلك جائزة التميز الصــناعي الخليجي، إضافة إلى استعراض استراتيجية التكامل الصناعي العربي.

وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية زيارة رسمية أمس إلى دولة قطر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.