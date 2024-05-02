تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. حرس الحدود يدشن بوابة” زاول”

الرياض – واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، دشنت المديرية العامة لحرس الحدود أمس، عددًا من خدمات بوابة “زاول” عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال)، وذلك بحضور المدير العام المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، في نادي منسوبي الوزارة بمدينة الرياض.

وتهدف بوابة “زاول” إلى تمكين المستفيدين من إصدار تصاريح دخول الموانئ، وصعود السفن للأفراد والمركبات والمعدات والإبحار والصيد والنزهة والغوص والأبحاث ونقل الركاب، وتفاويض قيادة القبطان للواسطات البحرية، وتقديم الخدمات لشركات النقل البحري والبري والسياحة والترفيه والشحن والتوصيل والتخليص الجمركي، والاستيراد والتصدير، والشركات المتعاقدة مع الموانئ، وشركات صيد الأسماك، دون الحاجة لزيارة مقار حرس الحدود.