انطلاق المرحلة التأهيلية ضمن بطولة سماش السعودية

البلاد- جدة
انطلقت أمس الأربعاء منافسات المرحلة التأهيلية من بطولة “سماش السعودية 2024″، التي تُقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي، وتحت إشراف وزارة الرياضة؛ إذ شهد أمس إقامة 42 مواجهة (21 ضمن فئة الرجال، ومثلها في فئة السيدات) بمشاركة 84 لاعباً ولاعبة، يمثلون 35 دولة.
وتستمر المرحلة التأهيلية لمدة 3 أيام في الفترة من 1 إلى 3 مايو، ويتنافس فيها 64 لاعباً “منهم لاعبون يمثلون المملكة في هذا المحفل”، على أن يصعد منهم 8 لاعبين إلى المرحلة الثانية “الأدوار النهائية”، التي ستنطلق في الرابع من الشهر ذاته، وتستمر حتى الحادي عشر، وتضم الـ8 لاعبين المتأهلين من المرحلة التأهيلية، إلى جانب 56 لاعباً في مستويات متقدمة من جدول الترتيب لتصنيف اللاعبين العالميين، ليصبح مجموع اللاعبين في المرحلة النهائية 64 لاعباً في كل فئة “الرجال والسيدات”، بالإضافة إلى منافسات فئات زوجي (الرجال والسيدات والمختلط) التي ستشهد مشاركة 24 فريقاً من كل فئة، نحو الوصول إلى الألقاب والجوائز المقدمة، إضافة إلى نقاط في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة.
ويُقام اليوم الخميس، في تمام الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت السعودية) في صالة إنفينيتي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حفل قرعة بطولة سماش السعودية 2024، وسيحضر حفل سحب القرعة مجموعة من أبرز نجوم اللعبة العالميين؛ يتقدمهم النجمان الصينيان المصنفان الأولان عالمياً؛ وانغ شوكين وصن ينغشا، بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة برونا تاكاهاشي واللاعب المصري المميز عمر عصر.