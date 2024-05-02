الرياضة القثامي ينوي الترشح لرئاسة الأهلي

بندر الزايدي- جدة

تعود المنافسة مجددًا لرئاسة النادي الأهلي في الموسم القادم، وذلك بعد دخول العضو الذهبي السابق ماجد بن حامد القثامي في السباق الانتخابي. وقد علمت مصادر البلاد أن القثامي ينوي الترشح في فترة الانتخابات القادمة، بعد أن اكتمل ملف أعضاء مجلس إدارته، وإكمال كامل المتطلبات. وقد غرد في حسابه بمنصة X بـ (يارب توفيقك). يذكر أن القثامي انسحب من الانتخابات السابقة، التي فاز بها الدكتور خالد العيسى، بعد أن صرح أنه ينوي تقديم ملفه.