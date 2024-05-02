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التعادل السلبي يحسم لقاء الحزم والأخدود
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التعادل السلبي يحسم لقاء الحزم والأخدود

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1445 هـ       2 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد-جدة

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الحزم وضيفه الأخدود، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الحزم محمد الثاني في الدقيقة 14، قبل أن يحصل زميله برونز فيانا على بطاقة اخرى بالدقيقة 45، بينما تلقى لاعب الاخدود سافيو جودوين بطاقة صفراء في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 20 نقطة، وظل في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الأخدود إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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