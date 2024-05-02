الرياضة الاتحاد يعلن علاج بنزيمة في ريال مدريد

البلاد- جدة أعلن نادي الاتحاد مغادرة الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب فريق الكرة بالنادي، إلى إسبانيا لتلقي العلاج، بعد الاصابات المتكررة للاعب على مدار الموسم الجاري. ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “اكس” جاء فيه التالي: على ضوء التواصل الذي تم بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الطبي لفريق ريال مدريد للتشاور حول إصابة اللاعب كريم بنزيمة، التي تسببت في غيابه خلال فترات من هذا الموسم عن المشاركة مع الفريق في مباريات هامة. عليه فقد تم الاتفاق على إجراء اللاعب المزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية لدى الطبيب الذي أشرف طبياً على اللاعب خلال الأعوام الماضية، وقد غادر اللاعب إلى إسبانيا، على أن يعود إلى المملكة الأسبوع المقبل.