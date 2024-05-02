احتجاز مبابي بعد مباراة دورتموند!

احتجزت لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في أعقاب مباراة بوروسيا دورتموند أمس الأربعاء.



تغلّب بوروسيا دورتموند في ملعبه على باريس سان جيرمان (1-0) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل موقعة الإياب الأسبوع المقبل في باريس.



وخضع مبابي (25 عامًا) إلى كشف منشطات مفاجئ عقب المباراة مباشرة، ما أدّى إلى تأخير وصوله إلى طائرة الفريق العائدة إلى باريس.



وذكرت وسائل إعلام أنّ مسؤولي الاتحاد الأوروبي احتجزوا مبابي لوقت طويل للغاية في إحدى غرف ملعب (سيغنال إيدونا بارك) بعد المباراة.

شاهد ملخص مباراة دورتموند وباريس 1-0