أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و”عطايا الخير”

البلاد – نجران

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتوفير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- كافة الإمكانيات لوصول المستفيدين لخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي بشكل فوري.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه أمس، مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للشؤون التشغيلية الدكتور محمد إبراهيم التويجري، يرافقه مدراء عموم فروع الهيئة بالمنطقة الجنوبية “نجران، عسير، جازان، الباحة”.

وأكد سموه أن رجال هيئة الهلال الأحمر السعودي يؤدون دورهم ورسالتهم على أكمل وجه في إنقاذ المواطنين والمقيمين بحرفية عالية، بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة مكنتهم من أداء مهامهم بكل يقظة، فلهم كل الشكر والتقدير والعرفان لما يقومون به من أعمال جليلة.

من جهة ثانية، استعرض أمير منطقة نجران، تقريرًا لمبادرة عطايا الخير في نسختها الثانية، التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، ممثلةً بالكلية التقنية للبنات خلال شهر رمضان، وذلك خلال لقائه في مكتبه، المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، وعدداً من منسوبي الإدارة.

وأكد سموه أن العمل الخيري يعد منهجاً ومبدأً لدى القيادة الرشيدة – حفظها الله – التي تحرص على نشر الخير والسلام، ورعايتها ودعمها المستمر لكل ما يُعزز العمل الخيري والتكافل الاجتماعي، وتفعيل دور الفرد تجاه المجتمع.