وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة “37 بحرية”

الجبيل- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهد الغفيلي.

وفور وصول سمو وزير الدفاع عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية كلمة، رحب فيها بسمو وزير الدفاع، ورفع له أسمى آيات الشكر والتقدير على رعاية سموه لحفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية، موصيًا الخريجين بالإخلاص لله ثم القيادة والوطن، واستحضار المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة في حماية هذه البلاد الغالية، واستثمار كل ما تعلموه من مهارات ومعارف، ومواصلة التدريب والتعليم التخصصي.

وكرم سمو وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.