شراكات للاقتصاد الرقمي والفضاء

البلاد – الرياض

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، مع عددٍ من وزراء الاقتصاد الرقمي بالدول الصديقة، وقادة كبرى الشركات الصناعية والفضاء، تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين البلدان الصديقة، ومناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير المواهب الرقمية.

كما ناقش دعم الابتكار ودور الاقتصاد الرقمي؛ كركيزة أساسية للنمو المستقبلي، وتمكين الشباب والمرأة لتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة في البنية التحتية وتطوير القدرات في قطاع الفضاء بالمملكة، من خلال البرامج المشتركة في مجال البحث والتطوير والتدريب.