سموه استعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.. ولي العهد يبحث مع قادة الدول المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان. فيما حضر من الجانب الكويتي معالي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عبدالله اليحيا، والسفير لدى المملكة الشيخ صباح الناصر الصباح. والتقى سموه، دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض ، دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي. ومن الجانب الباكستاني، معالي وزير المالية محمد أورنجزيب، ومعالي وزير الإعلام والإذاعة عطا الله ترار، ومعالي وزير البترول مصدق مسعود مالك، ومعالي وزير التجارة جام كمال خان، ومعالي وزير الطاقة سردار عويس، ومساعد رئيس الوزراء الخاص السيد طارق فاطيمي، وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.واستقبل سموه، دولة السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم.

ومن الجانب الماليزي، معالي وزير الخارجية حاجي محمد بن حاج حسن، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة زافرول بن تنغكو عبدالعزيز، ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد روزيان بن عبد غني، وسفير ماليزيا لدى المملكة وان الزيدي بن وان عبدالله ، وعدد من كبار المسؤولين. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، معالي وزير الخارجية البريطاني السيد ديفيد كاميرون، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، والجهود الدولية المبذولة بشأنه. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. ومن الجانب البريطاني، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السيد أحمد، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، وعدد من كبار المسؤولين.