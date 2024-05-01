تعزيز الأمن المائي والغذائي

البلاد – الرياض

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي توقيع (10) مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة إستراتيجية متنوعة مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص؛ لتطوير استخدامات المياه المجدّدة ودعم الحلول التقنية والابتكار، وتعزيز الأمن النووي للمياه، ودعم التنمية المستدامة للأرصاد، واستدامة الإنتاج الزراعي وإستراتيجية الأمن الغذائي؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى المياه السعودي، الذي تنظمه الوزارة على مدى ثلاثة أيام بالرياض تحت شعار” استدامة المياه مسؤوليتنا جميعًا”؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه، ووضع حلولٍ تكاملية لمعالجتها.