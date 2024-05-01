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تعزيز الأمن المائي والغذائي

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1445 هـ       1 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي توقيع (10) مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة إستراتيجية متنوعة مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص؛ لتطوير استخدامات المياه المجدّدة ودعم الحلول التقنية والابتكار، وتعزيز الأمن النووي للمياه، ودعم التنمية المستدامة للأرصاد، واستدامة الإنتاج الزراعي وإستراتيجية الأمن الغذائي؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى المياه السعودي، الذي تنظمه الوزارة على مدى ثلاثة أيام بالرياض تحت شعار” استدامة المياه مسؤوليتنا جميعًا”؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه، ووضع حلولٍ تكاملية لمعالجتها.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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