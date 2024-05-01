بحث مع عباس وبلينكن تطورات غزة.. ولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني

الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتفاقم الأوضاع؛ بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا سمو ولي العهد بذل المملكة كافة الجهود بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية؛ لوقف أعمال التصعيد الجاري، ومنع اتساعه في المنطقة، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكد سمو ولي العهد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم. حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين الأستاذ نايف بن بندر السديري. ومن الجانب الفلسطيني، معالي رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا، وعدد من كبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، معالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. ومن الجانب الأمريكي المستشار في وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، وعدد من كبار المسؤولين.