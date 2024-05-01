السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي

البلاد – الرياض

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الخاص للمنتدى بالرياض، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين والمفكرين من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، ليسجل الاجتماع بذلك أكبر حضور شهده المنتدى خارج دافوس.

وشهدت أعمال المنتدى الإعلان عن العديد من المبادرات السعودية في مجالات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والفضاء والاستدامة؛ منها تصنيع أول منتج لعلاج السرطان في وقت مبكر من العام 2025.