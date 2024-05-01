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السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1445 هـ       1 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الخاص للمنتدى بالرياض، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين والمفكرين من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، ليسجل الاجتماع بذلك أكبر حضور شهده المنتدى خارج دافوس.

وشهدت أعمال المنتدى الإعلان عن العديد من المبادرات السعودية في مجالات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والفضاء والاستدامة؛ منها تصنيع أول منتج لعلاج السرطان في وقت مبكر من العام 2025.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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