22 جهة في معرض عسير للعقار

البلاد – أبها

انطلقت، فعاليات “معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية” في نسخته الثانية بمشاركة 22 جهة تمويلية وعقارية حكومية وخاصة.

وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها الدكتور رياض آل عقران، أن المعرض يعدُ من المعارض المتخصصة لتعزيز قدرات القطاع العقاري وتطويره، والمحافظة على مصالح منسوبيه مع وضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة، وتنفيذ مباشر لتوجيهات أمير منطقة عسير على تنظيم وإقامة مثل هذه المعارض المثمرة، التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة لما لها من مردود إيجابي وأثر كبير على الاستثمار بالمنطقة.

ويشهد المعرض على مدار يومين عددًا من اللقاءات التعريفية بالأنظمة حيث بدأ أولى اللقاءات مساء أمس عن مبادرة التحفيز العقاري، فيما تستعرض الهيئة العامة للعقار التشريعات العقارية، وتقدم الشركة الوطنية للإسكان تعريفًا عن الملكية المشتركة، وتختتم اللقاءات مساء اليوم الثلاثاء بلقاء عن أبرز تحديثات منصة “إيجار”.