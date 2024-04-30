“هيئة فنون الطهي” تعرِّف بالأطباق السعودية عبر قافلة تجوب مناطق المملكة

جيزان : البلاد

حطت في منطقة جازان القافلة المتنقلة التي أطلقتها هيئة فنون الطهي لتجوب مناطق المملكة ضمن معرض الطهي المتنقل للأطباق الوطنية الذي يعرّف بـ”الأطباق السعودية الوطنية”.

واستعرض المعرض المتنقل الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، على مدى يومين الطبق الوطني “الجريش” والحلوى الوطنية “المقشوش” بطرق جديدة وجذابة، مستهدفًا الطلاب لتعريفهم بالطبقين بشكل ممتع وتفاعلي يمزج بين التعليم والترفيه، متضمنًا مجموعة من الفعاليات من أبرزها تجربة مشاهدة الطهي الحي وتذوق العينات الطازجة ومعرضًا لأدوات ومكونات إعداد الجريش والمقشوش وألعاب تفاعلية على شاشات عالية الجودة وتسجيل تعليمي للطهي التقليدي التراثي وهدايا تذكارية .

وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال المعرض للوصول لمختلف شرائح المجتمع؛ وتعريفهم بالأطباق الوطنية، وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ؛ بهدف تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وخلق تجربةٍ استثنائية لزوّار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.

يذكر أن المعرض المتنقل بدأ رحلته من مدينة الرياض مع نهاية شهر نوفمبر من عام 2023م، وانتقل بعدها إلى منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، و تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، ونجران وعسير، وجازان حاليًا، ليختتم رحلته التي تصل سبعة أشهرٍ في مرحلته الأولى بالباحة.