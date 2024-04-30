مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع على ميثاق صندوق العيش والمعيشة

الرياض : البلاد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الميثاق المعني بآلية عمل صندوق العيش والمعيشة التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس، وذلك خلال احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية التي استضافتها مدينة الرياض اليوم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك للعام 2024م.

ووقّع الميثاق معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية السيد بيل غيتس، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد أدى دورًا فعّالًا كشريك مؤسس من خلال تقديم مساهمة مالية قدرها 100 مليون دولار أمريكي وذلك منذ تأسيس صندوق العيش والمعيشة في عام 2016 م، فقد أسهم الصندوق في تنفيذ العديد من المشاريع، التي أثرت بشكل إيجابي في تحقيق أهدافه، والتي تتمثل في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية التي تعاني من احتياجات إنسانية ملحة.

كما أن هناك العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية التي تم تنفيذها، وقد جمعت جهود الجهات المشاركة في صندوق العيش والمعيشة الخبرات والقدرات المميزة التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين معايير المعيشة للفئات المحتاجة في الدول الأعضاء، حيث استطاع الصندوق من تنفيذ حوالي 37 مشروعًا، واستفادت ملايين الأسر المحتاجة منها، وتم توفير الرعاية الصحية الأولية للنساء والأطفال، وتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل لصغار المزارعين في 22 دولة من دول البنك الإسلامي للتنمية، وأسهمت بتحقيق 9 من أهداف التنمية المستدامة.