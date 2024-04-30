«متنزه النخيل» في حقل .. مقصد الزوار والأهالي

البلاد ــ حقل

ترتسم على شواطئ محافظة حقل، العديد من المناظر الجمالية التي أبدع الخالق في تكوينها، من أروعها وأكثرها جاذبية تلك التي تتجلى في متنزه النخيل، حيث تعد إحدى الوجهات السياحية المفضلة والجاذبة لأهالي حقل، ومقصداً للزوار من داخل المنطقة وخارجها، وخياراً مفضلاً لقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة، وممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات والاستمتاع بالجلوس تحت ظلال أشجار النخيل الوارف، ونسائم البحر العليلة، إضافة إلى المسطحات الخضراء الجميلة التي تغطي أرجاء المتنزه، فضلاً عما سبق يتسم شاطئ المتنزه بجمالية فريدة تكاملت مع المتنزه لتتشكل ملامح الجمال في بقعة واحدة.

ويقع المتنزه بمساحة تقدر بـ 28 ألف متر مربع على واجهة بحرية ساحرة ويحتوي على مسارات للمشاة بجانبها الأشجار الظليلة، كما تتوفر مواقف للسيارات وألعاب للأطفال.

وأوضح رئيس بلدية حقل فيصل الحريقي، أن متنزه النخيل من المواقع السياحية الطبيعية في المحافظة، وهو وجهة رائجة لرياضة المشي، لذا تحرص البلدية على متابعة أعمال الصيانة والنظافة التي تتم بشكل يومي .