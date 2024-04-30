زيادة التبادل التجاري

البلاد – الرياض

اجتمع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، في لقاءات ثنائية مع خمسة وزراء ومسؤولين على هامش فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه الرياض.

والتقى القصبي كل من وزير التجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عبدالعزيز، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الدكتور آهن دوكجون، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة التنزاني الدكتورة أشاتو كيجاجي، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع بلدانهم، ونقل المعرفة والخبرات النوعية. كما اجتمع معاليه، وبمشاركة معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد الدكتور مايكل ماينيلي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “إيه بي موللر ميرسك” القابضة روبرت ميرسك أوجلا، تناولوا فيه آفاق الشراكة لتعزيز جهود التنمية المستدامة، والتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية والشحن لتعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي.