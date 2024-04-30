الإقتصاد

تقدير خليجي لدور المملكة الاقتصادي

صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1445 هـ      30 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من خلال مساهمتها الفاعلة والبارزة على المستوى الإقليمي والدولي في تعزيز أواصر التضامن الدولي والتعاون البناء،وتفعيل العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، ومعالجة الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والتنمية.

وأشار خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي بالرياض ، إلى الدور المحوري لأهداف المنتدى الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية وتقوية خطوط التعاون والعمل الجماعي للتغلب على التحديات المتعددة، وبلورة حلول تعاونية لمجابهة الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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