تقدير خليجي لدور المملكة الاقتصادي

البلاد – الرياض

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من خلال مساهمتها الفاعلة والبارزة على المستوى الإقليمي والدولي في تعزيز أواصر التضامن الدولي والتعاون البناء،وتفعيل العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، ومعالجة الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والتنمية.

وأشار خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي بالرياض ، إلى الدور المحوري لأهداف المنتدى الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية وتقوية خطوط التعاون والعمل الجماعي للتغلب على التحديات المتعددة، وبلورة حلول تعاونية لمجابهة الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.