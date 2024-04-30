تفعيل الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية

البلاد ــ الرياض

فعَّل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول الأعضاء.

ويعد الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية مناسبة صحية خليجية؛ تهدف إلى حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل أو ظروفه، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والإرشادات للحماية من المخاطر، حيث أطلق المجلس مجموعة من الإرشادات التوعوية والتثقيفية عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن نصائح حول مفاهيم خاطئة حول ضغوطات العمل منها ساعات عمل أطول تعني إنتاجية أكثر من غير عواقب صحية، حيث تشير الدراسات إلى أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 %، مقارنة بالعمل 35 – 40 ساعة في الأسبوع.

وأوضح المجلس بأن الإجازات ليست الحل الوحيد للتعامل مع الاحتراق الوظيفي، حيث تظهر الأبحاث أن الإجازات تساعد في خفض مستويات الإرهاق، ولكن لا تعالج الاحتراق، لذلك يجب إيجاد حلول أخرى مستدامة للتعامل مع الاحتراق الوظيفي.

وبين المجلس أن هناك مجموعة من العلامات التي قد تشير لإصابتك بالاحتراق الوظيفي منها عوامل نفسية تتمثل في الشعور بالاكتئاب في العمل، والنسيان وقلة التركيز بشكل مستمر.

كما توجد عوامل جسدية تتمثل في التعرض للصداع التوتري بشكل متكرر، وفقدان الشهية وارتجاع المريء، والإرهاق وتدهور جودة النوم، وتدهور جهازك المناعي، وسرعة الإصابة بالأمراض.

ويأتي الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية في إطار جهود مجلس الصحة الخليجي المستمرة في تعزيز الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية لدى مواطني دول المجلس.