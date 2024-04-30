تعزيز الاستثمارات الصناعية والتعدينية في المملكة

البلاد – الرياض

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن القاعدة الصناعية السعودية،تمتلك أكبر جهات فاعلة وتضطلع بدور أساس في المساعدة في تحويل الأفكار إلى حلول فعلية وترجمتها على أرض الواقع.

وقال خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض ، إن المملكة استفادت من التكنولوجيا المتعددة لتحقيق النمو في القطاع الصناعي والتعدين، والأدوات التكنولوجية تتيح لأصحاب شركات الأعمال بأن يكونوا منتجين وفاعلين على مستوى التكلفة ، مؤكدا أهمية تطوير رأس المال البشري، والاستفادة من التكنولوجيا عبر تمكين الشباب . كما أشار إلى الحلول المتطورة لخفض مستويات الطاقة المستخدمة لخفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي.



والتقى الوزير بندر الخريف ، بدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وذلك على هامش الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة الرياض ، وجرى بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الصناعية والتعدينية والاستثمارية.

كما عقد اجتماعاً مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو زافرول عبدالعزيز، ووزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية لي تشانغ يانغ، حيث نوقشت خلال اللقاءات فرص الاستثمار المشترك في عددٍ من القطاعات الصناعية والتعدينية المستهدفة، وبحث آفاق التعاون المستقبلية.

حضر اللقاءات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.