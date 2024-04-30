الإقتصاد

تراجع أسعار الذهب إلى 2320.54 دولارًا للأوقية

صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1445 هـ      30 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره اليوم، مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % ليصل إلى 2320.54 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % مسجلة 2331.10 دولارًا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 % إلى 26.72 دولارًا للأوقية، كما هبط سعر البلاتين 0.4 % إلى 943.52 دولارًا، وخسر البلاديوم 1 % إلى 964.25 دولارًا للأوقية.

ibrahim

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