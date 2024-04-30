الرياضة تتويج أبطال دوري الغربية للآيكيدو

البلاد- جدة

توج رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع اللاعبين أصحاب المراكز الأولى في دوري الغربية للآيكيدو، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في أكاديمية النادي الأهلي بمدينة جدة، بمشاركة أكثر من 60 لاعبًا. وتم التنافس بين ممارسي الآيكيدو لاختيار أفضل أداء في مختلف الفئات. وقد حصد اللاعب طارق بالبيد الميدالية الذهبية، وحصل اللاعب إلياس بالبيد على الميدالية الفضية، فيما حقق اللاعب أحمد الحراري الميدالية البرونزية. من جهة أخرى، اختتمت بمدينة جدة الدورة التمهيدية لمدربي الآيكيدو، التي نظمتها اللجنة السعودية للآيكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة على مدى 3 أيام. شارك فيها 25 مدربًا ومدربوة، وحاضر في الدورة المدرب أسعد مدني، وكانت أبرز محاور الدورة مقدمة في لعبة الآيكيدو، والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة، ومهارات التواصل مع اللاعبين وكيفية التعامل معهم، وعوامل الأمن والسلامة، وطرق التدريب عمليًا، إلى جانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة.