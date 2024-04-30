بـ 10 لاعبين.. الهلال يؤكد عقدة الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك

محمود العوضي- جدة
أكد فريق الهلال العقدة لفريق الاتحاد للمرة السابعة هذا الموسم، بعدما نجح في تحقيق فوز مثير بهدفين مقابل هدف، في الكلاسيكو الناري، الذي احتضنه ملعب الجوهرة، مساء اليوم الثلاثاء، في جدة، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2023-2024.
سجل ميشايل للهلال عند الدقيقة 25، بعد فاصل مهاري رائع أمام الحارس عبدالله المعيوف، قبل أن يتلقى الضيف الأزرق ضربة موجعة بعد حصول سيرجي سافيتش على البطاقة الحمراء المباشرة عند الدقيقة 42، بعد تدخل متهور على أحمد الغامدي.
هذا النقص العددي استغله الاتحاد ليدرك التعادل في الدقيقة 67، عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله، وفي الوقت الذي هاجم فيه الاتحاد بشراسة، خطف سعود عبدالحميد الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 81 .
ورسخ الهلال في ميدان الجوهرة المشعة؛ التفوق على حساب الاتحاد بتحقيق الفوز في المواجهات السبع أمام الاتحاد في الموسم الحالي دون أن يعرف طعم الخسارة، ليخرج النمور من 5 بطولات متنوعة؛ بداية من كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، ودوري روشن للمحترفي، ودوري أبطال آسيا، والسوبر السعودي، وأخيرًا كأس خادم الحرمين.
بهذا الفوز، حجز الهلال مقعدًا في نهائي كأس الملك، وينتظر الفائز من مواجهة النصر والخليج، المقررة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض.
🎥 الهدف الأول لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '24 ميشايل #الاتحاد_الهلال 0 – 1 #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/ius0BE4BxJ
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) April 30, 2024
🎥 الهدف الأول لـ @ittihad ⚽️
⏰ '67 عبدالرزاق حمدالله#الاتحاد_الهلال 1 – 1 #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/IWbdYuzagS
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) April 30, 2024
🎥 الهدف الثاني لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '80 سعود عبدالحميد #الاتحاد_الهلال 1 – 2#أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/QPQJGbfp5q
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) April 30, 2024