القادسية يقترب من “روشن” .. والخلود يؤكد هبوط الترجي

حائل- خالد الحامد
اقترب فريق القادسية لكرة القدم من حسم الصعود لدوري روشن للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه القيصومة 1/3، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ويدين للقادسية هذا الفوز إلى “هاتريك” السنغالي مباي دياني، فيما سجل هدف القيصومة اليوت سيموس.
ورفع القادسية رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الأول، وتأزم موقف القيصومة بشدة في صراعه للنجاة من شبح الهبوط للدرجة الأدنى بعد توقف رصيده عند 23 نقطة بالمركز قبل الأخير.
وفي الرس، خرج الخلود بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على الترجي بأربعة أهداف مقابل هدف.
سجل أهداف الخلود آرثر ريزيندي، وماريو فاسكيز، وسلطان الشهري، ورياض البراهيم، فيما أحرز للترجي ليروي مايكلس.
بهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 54 نقطة بالمركز الثاني “مؤقتًا”، فيما تأكد هبوط الترجي إلى دوري الدرجة الثانية.
وكسب البكيرية ضيفه الجبلين بهدف وحيد، سجله لوفانور هنريكي؛ ليرفع البكيرية رصيده إلى 36 نقطة بالمركز 14، وبقي الجبلين عند رصيده 43 نقطة بالمركز الثامن.
🔚 نهاية المباراة#القادسية 3#القيصومة 1
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#القادسية_القيصومة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/FEW0hLXZS4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 30, 2024
🔚 نهاية المباراة#الخلود 4#الترجي 1
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#الخلود_الترجي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/LjmbpsxQ37
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 30, 2024
⚽️ هدف البكيرية الأول سجله اللاعب لوفانور هنريكي#البكيرية 1#الجبلين 0#البكيرية_الجبلين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/KgpGvmvsbG
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 30, 2024