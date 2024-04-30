أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي

البلاد – الدمام

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، فعاليات منتدى التكامل اللوجستي 2024م، الذي نظّمته غرفة الشرقية، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعددٍ كبيرٍ من المسؤولين الحكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية خلال جولته بالمعرض المصاحب للمنتدى، الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، لافتًا إلى أنها تعد من أهم المناطق اللوجستية في المملكة؛ بحكم موقعها الجغرافي المميز، وما يتوافر بها من مـزايا نسبية للنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.

وقال:” في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمنظومة الاقتصاد، وفي ظل المستهدفات التي حملتها رؤية المملكة 2030 لتطوير الخدمات اللوجستية، نرى تحركات من الجهات المعنية كافة؛ من أجل جعل المنطقة تنمو في هذا المجال، وتحقق تطلعات القيادة في تحقيق تكامل لوجستي وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص”. من جانبه، نوّه وزير النقل والخدمات اللوجستية، بالدعم الكبير الذي تجده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لدعم المبادرات التنموية والخدمية في القطاع، موضحًا أن التكامل اللوجستي والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ محور رئيس في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لافتاً إلى النمو الكبير في أنشطة القطاع اللوجستي؛ والقفزات الكبيرة التي حققتها المملكة؛ حيث قفزت 17 مرتبة في المؤشر العالمي للأداء اللوجستي LPI.