وزير الخارجية يبحث مستجدات غزة

الرياض- واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض أمس، كلًا من معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطّاف، ومعالي وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، ومعالي وزير خارجية سريلانكا علي صبري، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وبحث سموه خلال اللقاءات مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

من جهة أخرى تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.