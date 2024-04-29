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وزير الخارجية يبحث مستجدات غزة

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1445 هـ      29 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض أمس، كلًا من معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطّاف، ومعالي وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، ومعالي وزير خارجية سريلانكا علي صبري، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وبحث سموه خلال اللقاءات مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

من جهة أخرى تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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