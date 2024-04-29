عقود استثمارية

وقَّعت أمانة منطقة جازان، ضمن مشاركتها في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ20، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان في المركز الحضاري بمحافظة صبيا، عقودًا استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 17.250.000 ريال. وأوضح أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، أن العقود تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة المركز الحضاري يعزز التكامل في التنمية الحضرية المستدامة.

بلدية الخبراء

تواصل أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الخبراء جهودها لتجهيز المركز الحضاري بمركز الخبراء، حيث وصلت نسبة إنجاز العمل فيه مراحل متقدمة. وتقدر المساحة الإجمالية للمركز بـ 78.839 م2، فيما تبلغ مساحة المبنى 5.936 م 2، وبتكلفة إجماليه بلغت 14.5 مليون ريال، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسرح 360 مقعداً.سيارة.

التأمين الإسلامي

أبرمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، مذكرة تفاهم مع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ، وقَّعها الرئيس التنفيذي للمؤسسة أسامة القيسي؛ ورئيس الاتحاد زكريا عبد الرحمن آل عبد القادر . وأوضح القيسي أن المذكرة تأتي انطلاقاً من التزام المؤسسة بتعزيز تنفيذ التأمين الإسلامي في الدول الأعضاء؛ وتهدف لتأسيس إطار شامل للتعاون في قطاعي التأمين والمقاولات.