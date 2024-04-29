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لقاء مفتوح لـ”فنون الطهي”

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1445 هـ      29 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

تُنظّم هيئةُ فنون الطهي يوم الخميس المقبل، لقاءً مفتوحًا بعنوان: “كيف تحوّل شغفَك إلى مشروعٍ ناجح”، تلتقي خلالَه بالمهتمين والممارسين وأصحاب المشاريع الناجحة في قطاع فنون الطهي، بهدف الحديث حول الطرق العملية في تحويل الشغف الذي يمتلكه الأفراد في مجال فنون الطهي إلى مشاريعَ نوعيّةٍ وناجحةٍ في هذا المجال الإبداعي.

ويتناول اللقاءُ الذي يقام افتراضيًا من الساعة 11 إلى 12 ظهرًا محاورَ متعددة، تبدأ بمقدمةٍ تعريفية، وتستعرض الأهدافَ التي يسعى اللقاءُ إلى تحقيقها، إلى جانب التعريف بالشغف، وأهميته بوصفه بذرةً لإنشاء المشروع التجاري، ومراحلِ إنشاء مشروعٍ تجاري في قطاع المأكولات والمشروبات، إضافة إلى أبرز النصائح والدروس المستفادة، كما خصص اللقاءُ محورًا لوصفة النجاح: حقيقةٌ أم وهم، قبل أن يُختم بفتح مساحةٍ للحضور لطرح أسئلتهم والإجابة عليها.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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