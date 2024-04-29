لقاء مفتوح لـ”فنون الطهي”

البلاد ــ الرياض

تُنظّم هيئةُ فنون الطهي يوم الخميس المقبل، لقاءً مفتوحًا بعنوان: “كيف تحوّل شغفَك إلى مشروعٍ ناجح”، تلتقي خلالَه بالمهتمين والممارسين وأصحاب المشاريع الناجحة في قطاع فنون الطهي، بهدف الحديث حول الطرق العملية في تحويل الشغف الذي يمتلكه الأفراد في مجال فنون الطهي إلى مشاريعَ نوعيّةٍ وناجحةٍ في هذا المجال الإبداعي.

ويتناول اللقاءُ الذي يقام افتراضيًا من الساعة 11 إلى 12 ظهرًا محاورَ متعددة، تبدأ بمقدمةٍ تعريفية، وتستعرض الأهدافَ التي يسعى اللقاءُ إلى تحقيقها، إلى جانب التعريف بالشغف، وأهميته بوصفه بذرةً لإنشاء المشروع التجاري، ومراحلِ إنشاء مشروعٍ تجاري في قطاع المأكولات والمشروبات، إضافة إلى أبرز النصائح والدروس المستفادة، كما خصص اللقاءُ محورًا لوصفة النجاح: حقيقةٌ أم وهم، قبل أن يُختم بفتح مساحةٍ للحضور لطرح أسئلتهم والإجابة عليها.