“تعليم مكة” يطلق برنامج رائد أعمال المستقبل

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت الإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم, برنامج رائد أعمال المستقبل بهدف نشر ثقافة وريادة الأعمال والعمل الحر والابتكار لدى الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية خلال الفترة من 15 من الشهر الحالي إلى 27 / 2 / 1446 هـ.

وأوضحت الإدارة أن البرنامج يتضمن ثلاث مراحل رئيسة هي المهارات الريادية التأسيسية ( التثقيف الإلكتروني) وأسواق رواد الأعمال ومسابقات التحدي الريادي، والتي تسعى إلى إكساب الطالب المهارات المعرفية وتطبيقاتها المختلفة والتمكين وحل المشكلات, مبينة أنه يمكن للمستفيدين من التسجيل للاستفادة من البرامج عن طريق المنصة الإلكترونية.