الرياضة “بيريرا ” ينهي هيمنة جيسوس على جائزة مدرب الشهر

البلاد- جدة

كسر المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا هيمنة المدير الفني للهلال جورجي جيسوس على جائزة مدرب الشهر في دوري روشن. وحصد بيريرا جائزة أفضل مدرب في دوري روشن لشهر أبريل، ليخسر جيسوس الجائزة، بعد تحقيقه الجائزة خمس مرات متتالية. وقاد فيتور بيريرا فريقه للفوز على الاتحاد، بنتيجة 3-1، في لقاء احتضنته مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بالجولة الماضية للدوري. ويحتل فريق الشباب المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة.