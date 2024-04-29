بدء التسجيل لتأهيل قائدات قطار الحرمين

البلاد الرياض

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” أمس ، عن بدء التسجيل للدراسة في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين السريع، حيث يستمر حتى يوم السبت الـ 11 من مايو القادم من خلال موقع المعهد www.srp.edu.sa، على أن يبدأ البرنامج التدريبي بالعمل في إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.

وأوضح مدير عام معهد سرب سلطان السلطان، أن البرنامج التدريبي يبدأ بتاريخ 01 – 07 – 2024م، مفيداً أن البرنامج يعد تخصصاً حيوياً تقوم عليها صناعة الخطوط الحديدية، وتنتهى بتأهيل المتدربات السعوديات ليصبحوا قائدات لقطار الحرمين السريع، مبيناً أن مدة البرنامج سنة واحدة.

وبيَّن السلطان أن المتدربة تتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال أثناء التدريب، ويتم تسجيلها في التأمينات الاجتماعية كموظف تحت التدريب، إضافةً لحصولها على تأمين طبي وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنوياً أثناء فترة التدريب.

وأبان أن الشروط العامة للقبول في البرنامج أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يقل الطول عن 155 سم، وأن يكون عمر المتقدمة بين 22 – 30 عاماً، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية “المستوى 3,5 وأعلى في شهادة IELTS او ما يعادلها, وأن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية”.