القطيف تجهز أخضر البوتشيا لبطولة فنلندا الدولية

الدمام – البلاد
يعسكر المنتخب السعودي للبوتشيا في المنطقة الشرقية، استعداداً لخوض البطولة الدولية التي ستقام في فنلندا.
ويجري المنتخب السعودي تمارينه على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وقد ضم المنتخب كلًا من:
عبد العزيز الزهراني BC1
محمد البلوي BC2
محمد الزهرانيBC2
أحمد كداديBC2
زهراء الأبيضBC2
زياد الجهنيBC3
محمد المزعلBC3
لجين الثقفيBC3
رحاب المجبلBC3
من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد السعودي محسن آل سماعيل، أن مستوى جميع اللاعبين في تصاعد، وهناك جدية في التمارين استعداداً للبطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م