الرياضة الشباب يسيطر على جوائز شهر أبريل في “روشن”

البلاد- جدة حقق لاعب الشباب البلجيكي يانيك كاراسكو جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وفي سياق متصل، كسر المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا هيمنة المدير الفني للهلال جورجي جيسوس على جائزة مدرب الشهر في دوري روشن. وحصد لاعب الشباب مصعب الجوير جائزة أفضل لاعب واعد في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين خلال شهر إبريل الجاري. وسجل الجوير في فوز فريقه على الاتحاد، بنتيجة 3-1، في لقاء احتضنته مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بالجولة الماضية للدوري. ويحتل فريق الشباب المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة.