إطلاق منتجات مبتكرة تستهدف قطاع الترفيه المنزلي والسينما في المملكة

نجلاء جان_ البلاد

كشفت دراسة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (الأونكتاد)، عن تغيير حائجة كورونا أساليب التسوّق إلى الأبد خاصة مع ارتفاع نسبة الشراء عبر الإنترنت، ومن بين المشتريات الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ليصبح سوق الشراء عبر الإنترنت في تزايد إلى يومنا هذا.

وفي سياق متصل، قال الأستاذ حسن عبدالكريم عبيدان، حسن العبيدان، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع الأجهزة التقنية بالشركة الإلكترونية الحديثة،إن منتجات الشركة موجودة في المملكة منذ أكثر من 50 عامًا بالتعاون مع الشركة الإلكترونية الحديثة، وكذلك تنتشر في الخليج والشرق الأوسط، ولم يتأثر التوزيع بفترة كورونا، مشيرًا إلى التغيير في سلوك المستهلك مع الأجهزة الكهربائية، وزيادة تفاعله معها، مما غيير نمط الشراء.

وتحدث “عبيدان”، عن زيادة المشتريات الأونلاين، والأجهزة الكهربائية بشكل عام الفترة الأخيرة، لتصل إلى 25% ورغم انتهاء الجائحة إلا أن الأرقام في زيادة مستمرة، لافتًا إلى توجه سوني أكثر لزيادة الاستثمارات في فروعها الأونلاين، معقبًا: “افتتحنا بالتعاون الاستراتيجي بيننا في المملكة ستور خاص أون لاين إلى جانب السلسلة الموجودة من المعارض التقليدية بالسوق، لإرضاء المستهلك من خلال التواجد بالشكل الذي يرضيه، ولمواكبة التطور التكنولوجي”.

وأشار “عبيدان”، إلى الاهتمام بقطاع الترفيه، وخاصة المنزلي؛ لذا أطلقت العديد من المنتجات كثيرة تستهدف الترفيه المنزلي والسينما، ومنتجات خاصة بالمسارح المنزلية تضاهي المسارح الحقيقية ومنتجات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة، مضيفًا: ” اليوم سوني تطرح منتجات التلفزيونات الجديدة بمعالجات تحدد نمط العميل، على سبيل المثال يتعامل مع الرياضات الإلكترونية، فالجهاز مصمم ليساعد العميل في الحصول على هذه الألعاب، وكذلك معالجة الصوت والصورة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية تحدد مصدر الصوت والصورة وفقا لرغبة العميل، معتمدة على استطلاع رأي العملاء في إضافاتها الجديدة وتطوير أجهزتها”.

وعلى مسار هذا النجاح، كشفت سوني الشرق الأوسط وإفريقيا عن مجموعة مبتكرة من المنتجات الجديدة في مجال التلفزيون والصوتيات للعام 2024، ما يمهد الطريق أمام المزيد من تجارب الترفيه المنزلي الغامرة ويعزز ريادة سوني في السوق. وستعمل مجموعة هذا العام على توسيع قاعدة مستهلكي منتجات سوني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتلبي تفضيلات مختلف الفئات العمرية.

تعيد أحدث مجموعة من تلفزيونات BRAVIA وأجهزة الصوت المنزلية BRAVIA من سوني الشرق الأوسط وإفريقيا تعريف التجربة السينمائية من المنزل. وتتميز أجهزة التلفزيون التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً بجودة صورة محسنة بدرجة كبيرة مع درجة سطوع عالية وألوان وتفاصيل واضحة حتى في المشاهد المعتمة، وتشتمل أحدث أجهزة الصوت المنزلية من BRAVIA على مجموعة من مكبرات الصوت ونظام المسرح المنزلي ومكبر صوت على العنق، وجميعها يوفر خيارات متعددة للاستمتاع بصوت سينمائي غامر وتوافق مثالي مع تلفزيونات BRAVIA الجديدة.

ولمزيد من تميز التجارب الصوتية، كشفت سوني النقاب عن سلسلة ULT POWER SOUND، المصممة خصيصاً لعشاق الموسيقى التي تصدح بقوة وعمق. وتقدم السلسلة ثلاث مكبرات صوت لاسلكية؛ ULT TOWER 10، وULT FIELD 7، وULT FIELD1 بالإضافة إلى سماعات الرأس اللاسلكية ULT WEAR،

ومن جانبه، علق جوبين جويجو، نائب المدير الإداري في سوني الشرق الأوسط وإفريقيا، عن طرح المجموعة الجديدة، قائلا: “سوق الشرق الأوسط وإفريقيا واحدة من أسرع الأسواق نمواً للشاشات التلفزيونية الكبيرة، خاصة مقاس 75 بوصة ومقاس 85 بوصة، ولدول مجلس التعاون الخليجي الحصة السوقية الأكبر. ويسعدنا أن نقدم أحدث تجارب الترفيه المتميزة لعملائنا في المنطقة لمواكبة تفضيلاتهم المتزايدة لمنصات البث المباشر عبر الإنترنت، وتشجيع المزيد من العملاء على الاستثمار في تجربة ترفيه منزلية راقية.”

والجدير بالذكر أن سوني الشرق الأوسط وإفريقيا سجلت معدل نمو كبير مع نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2023. وعلى الصعيد العالمي، تتوقع تسجيل مبيعات وإيرادات تشغيل للسنة المالية 2023 تصل إلى نحو 86.6 مليار دولار مع أرباح تشغيلية تبلغ .38 مليار دولار. أما بالنسبة لقسم الأجهزة الإلكترونية، تتوقع سوني تسجيل مبيعات وإيرادات تشغيل تصل إلى 17 مليار دولار، مع أرباح تشغيلية تبلغ 1.2 مليار دولار.