أمين جدة يستعرض المشاريع المستقبلية مع رؤساء البلديات الفرعية والمحافظات

جدة : البلاد

أكد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، أن الأمانة بصدد وضع أسس لتغيير آليات العمل المستقبلية في البلديات الفرعية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، وزيادة رضا المستفيدين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي والتنسيقي، الذي يهدف إلى استعراض ومناقشة المشاريع والخدمات والخطط المستقبلية، بدور القطاع البلدي في رؤية المملكة 2030، ويعد جزءًا أساسيًا في تحقيق مستهدفاتها.

وأكد التركي تفاعل القطاع عبر تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات البلدية التي حققت نتائج ملموسة تعكس طموحات الرؤية, بقيادات الأمانة ورؤساء البلديات الفرعية وبلديات المحافظات.

واستعرض خلال الاجتماع الذي حضره قيادات الأمانة ورؤساء البلديات الفرعية وبلديات المحافظات، أبرز برامج القطاع البلدي التي أسهمت في دعم مبادرات الرؤية وتشمل “التحول الرقمي، وتطوير الرقابة، وتحسين المشهد الحضري”، وجهود النظافة والاستعدادات للعقود الجديدة التي ستتضمن إستراتيجيات عمل محدثة ترتكز على الأداء.

وثمن الأدوار التي تبذلها قطاعات أمانة جدة كافة، في سبيل تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات، مطالبًا بمضاعفة الجهود ومعالجة جوانب القصور، بما يحقق الطموحات والأهداف المرجوة على مستوى القطاع البلدي.