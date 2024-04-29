أمير الشرقية يرعى منتدى التكامل اللوجستي

البلاد – الدمام

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين, منتدى التكامل اللوجستي 2024 الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة وحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك بمقر الغرفة الرئيسية بالدمام.

وثمّن رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة للمنتدى التي تمثل دافعًا كبيرًا لاستمرار الغرفة في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها خدمة لقطاع الأعمال في المنطقة، ومنها هذا المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز التكامل اللوجستي من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص، والسعي لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتواكب مع تطورات ونمو القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جوانب الاستثمار المتاحة في القطاع اللوجستي.

وأشار إلى أن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية سيشارك بصفته متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الرئيسية للمنتدى التي تحمل عنوان ” دور الجهات الحكومية في تحقيق التكامل اللوجستي”، فيما يستعرض المنتدى الفرص الاستثمارية في المناطق اللوجستية والاقتصادية، وحث جميع الجهات العامة والخاصة على التكامل فيما بينها للوصول إلى مستهدفات القطاع اللوجستي في رؤية المملكة 2023 ومن ثم نمو هذا القطاع.