نيوم توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال

نيوم : البلاد

أعلنت نيوم توقيع اتفاقية تسهيلاتٍ ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال، ستستخدم لتلبية متطلبات نيوم للتمويل قصيرة الأجل، في وقت تشهد مشاريعها الرئيسة تقدماً ملحوظاً وتسارعاً في أعمال التطوير.

ويعتمد هذا التسهيل الائتماني على هيكلية المرابحة، ويستهدف دعم مراحل تقدم الأعمال في المشاريع الرئيسة المتمثلة في “ذا لاين” و”أوكساچون” و”تروجينا” و”سندالة”.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر:” تتكامل التسهيلات الائتمانية، التي تدعمها مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، مع استراتيجيتنا الشاملة للتمويل، وذلك من خلال التعامل مع مجموعة متنوعة من المصادر المالية لدعم مشاريع البنية التحتية الرائدة لدينا، وبما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ونحن نقدر دعم شركاء نيوم من البنوك لإتاحتهم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل التي تدعم إنجاز هذا المشروع، الذي يعد أحد أكبر المشاريع في العالم”.

واستقطبت اتفاقية التمويل الجديدة اهتماماً واسعاً من كبرى المؤسسات المالية في المملكة، حيث شارك فيها 9 بنوك، بقيادة كل من: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول؛ ومُشاركة بنوك: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

يُذكر أن نيوم وشركاءها قد وقعوا اتفاقية تمويل في وقتٍ سابق من العام 2023 بقيمة 23 مليار ريال بهدف إنشاء شركة “نيوم للهيدروجين الأخضر”، كما وقعت نيوم اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزء من مشروع تطوير جزيرة سندالة وتجهيزها لاستقبال الزوار هذا العام.