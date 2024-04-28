مكتب لصندوق النقد في الرياض

البلاد – الرياض

افتتح صندوق النقد الدولي ، مكتباً إقليمياً في الرياض، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الافتتاح على هامش انعقاد “مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي” الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية. وسيعمل المكتب الجديد على بناء القدرات، والرقابة الإقليمية، ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي لتعزيز الشراكة مع البلدان في الشرق الأوسط وخارجه. وسيعزز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية. وأعرب الصندوق عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على مساهمتها المالية لتعزيز تنمية القدرات في البلدان الأعضاء بالصندوق – بما في ذلك الدول الهشة.

ويتولى منصب المدير الجديد للمكتب الإقليمي عبد العزيز وان، وهو مدير يتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين على مستوى العالم.